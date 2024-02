Prefeitura de Natal anuncia concurso com 710 vagas para professores da rede municipal

O prefeito de Natal, Álvaro Dias, anunciou nesta sexta-feira (23) um concurso público para admissão de professores para a rede municipal de ensino. Ao todo, segundo o chefe do executivo natalense, serão 710 vagas em disputa no certame. No anúncio não foi dado prazo para definição da banca organizadora e da publicação de edital.

Nas redes sociais, Álvaro apresentou a assinatura de documento que autoriza o processo para realização do concurso público.

“Este é um importante passo para oferecer novas oportunidades na educação de Natal. Não temos dúvidas que investir na educação é investir no futuro, por isso, temos muito orgulho de contribuir através da nossa gestão na construção de uma Natal cada vez mais forte e com a educação sempre valorizada”, escreveu o prefeito em publicação no Instagram.