Prefeitura de Natal abre seleção para 274 professores temporários; veja oportunidades
Oportunidades são para educação infantil e ensino fundamental. Vagas são para jornada semanal de 30 horas e remuneração mensal de R$ 3.650,82.
G1 RN
A Prefeitura do Natal abriu uma seleção com 274 vagas para professores temporários na rede municipal de ensino. O processo para contratação foi publicado em uma edição extra de sexta-feira (5) do Diário Oficial do Município (DOM).
Os candidatos aprovados vão ter jornada semanal de 30 horas e remuneração mensal de R$ 3.650,82.
As inscrições para o processo seletivo abrem na próxima segunda-feira (8) e seguem até 12h da sexta (12), com inscrição no valor de R$ 30, e devem ser feitas na página da Secretaria de Educação no site da prefeitura de Natal.
O processo de seleção será composto por análise curricular, de caráter eliminatório e classificatório. A validade do certame é de dois anos, podendo ser prorrogada pelo mesmo período.
As oportunidades são para ocupação imediata e também formação de cadastro de reserva para docentes.
São ofertadas vagas:
- 190 para professores pedagogos;
- 5 para professores da disciplina de Artes Dança
- 5 de Artes Música;
- 5 de Artes Teatro;
- 5 de Artes Visuais;
- 15 de Educação Física;
- 5 de Ensino Religioso;
- 5 de Geografia;
- 5 de História;
- 4 de Inglês;
- 10 de Língua Portuguesa;
- 15 de Matemática;
- 5 de Ciências da Natureza.
O profissional, segundo o edital, pode ser lotado em qualquer unidade de ensino da rede municipal – nas quatro regiões administrativas -, cabendo à Secretaria Municipal de Educação realizar as convocações de acordo com a necessidade e a vigência do certame.
O resultado final do processo seletivo tem previsão de ser publicado no Diário Oficial do Município e no site da Prefeitura do Natal, respeitando a ordem de classificação dos aprovados, no dia 3 de fevereiro.
O edital nº 02/2025 é organizado pela Comissão Permanente de Concurso da Secretaria Municipal de Educação (COMPEC-SME). A habilitação exigida, a remuneração e as demais especificidades constam no documento.