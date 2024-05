Prefeitura de Mossoró realizará escuta pública sobre a Lei Aldir Blanc nesta terça-feira

Visando a construção coletiva e participativa do Plano Anual de Aplicação de Recursos (PAAR), da Lei Aldir Blanc, a Prefeitura de Mossoró promoverá nesta terça-feira (21), na Biblioteca Ney Pontes Duarte, escuta pública para planejamento, elaboração e execução de editais de fomento à arte e cultura local.

Com a iniciativa, a Prefeitura torna democrática a elaboração do plano que faz parte da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB). A ideia é reunir a classe artística da cidade junto ao Conselho Municipal de Cultura e discutir sobre as principais pautas e ações visando a aplicação das verbas públicas.

A escuta proporciona mais transparência na utilização dos recursos que são destinados exclusivamente ao fomento da arte e cultura da cidade. Com o encontro, a sociedade civil e a classe artística elaboram, de forma coletiva, diretrizes para a execução e utilização dos recursos, permitindo uma ampla participação popular.

“Esse é um momento muito importante para a cultura da nossa cidade. Com a escuta pública aberta, a população poderá sugerir e acompanhar a execução dos projetos que enaltecem a cultura popular. Nossa proposta é chamar a classe artística, convidar a sociedade e discutir sobre a cultura, tornando ainda mais transparente nossa gestão pública de fomentar arte”, destacou Frank Felizardo, secretário interino de Cultura.

A escuta pública será realizada pela Secretaria Municipal de Cultura nesta terça-feira (21), a partir das 9h, na Biblioteca Pública Ney Pontes Duarte, situada na Praça da Redenção, bairro Centro.