Prefeitura de Mossoró realiza nova convocação de aprovados em concurso da Saúde

A Prefeitura de Mossoró realizou mais uma convocação de aprovados no concurso público da Secretaria Municipal de Saúde. A lista dos candidatos nomeados está publicada no Diário Oficial de Mossoró (DOM), da terça-feira (6).

Esta é a segunda convocação de aprovados no concurso da Saúde municipal. Desta vez, 63 candidatos foram nomeados para diversos cargos de níveis médio, técnico e superior.

Foram nomeados candidatos aprovados para os seguintes cargos: agente comunitário de saúde, cirurgião dentista, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico clínico geral, nutricionista, psicólogo, terapeuta ocupacional, técnico de enfermagem, técnico em saúde bucal, técnico em raio x.

A portaria publicada no DOM também traz a lista de documentos a serem apresentados para a posse e lista de exames a serem apresentados pelos candidatos nomeados perante a junta médica oficial.

A posse dos aprovados e nomeados será realizada em até trinta dias, contados da data da publicação da portaria nº 1.085, de 06 de maio de 2025, no Diário Oficial de Mossoró.

A lista com os candidatos nomeados, por cargos, bem como todas as informações referentes à documentação e exames, além dos demais trâmites legais podem ser conferidos na íntegra no DOM.