Prefeitura de Mossoró presta contas das ações de 2023 e reforça transparência e diálogo

Nesta segunda-feira (18), a Prefeitura de Mossoró realizou evento de prestação de contas de 2023, apresentando à sociedade um balanço dos investimentos no ano. A solenidade aconteceu no Teatro Municipal Dix-huit Rosado, destacando a aplicação dos recursos públicos em diversas áreas para a promoção do desenvolvimento do município e melhor qualidade de vida do povo.

No evento, o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, acompanhado de secretários municipais, detalhou as ações promovidas ao longo de 2023, bem como pontuou os investimentos já realizados nos últimos 3 anos. Importantes obras, programas e aplicação de recursos em áreas como saúde, educação, assistência, segurança, infraestrutura, mobilidade, serviços urbanos, entre outras.

“É o terceiro ano do consecutivo que a Prefeitura do Mossoró presta contas à sociedade. Graças a Deus concluímos o ano de 2023 com todos os salários em dia, com todos os pagamentos de precatórios ao Tribunal de Justiça em dia, pagamentos de consignados, de bancos tudo em dia, pagamento ao INSS em dia. Também concluímos o pagamento de previdência durante todos esses meses, rigorosamente em dia, chegando a 155 milhões de reais no caixa do Previ”, destacou o prefeito Allyson Bezerra.

Além de mais de R$ 155 milhões em caixa assegurados no Previ, a prestação de contas apontou entre outros pontos: gestão moderna; transparência de 99,92% em avaliação do Ministério Público do Rio Grande do Norte; a valorização do servidor público com salário em dia, novo plano de cargos, carreiras e remuneração e reajustes salariais; programas e incentivos voltados aos servidores e ainda anúncio de concurso público com bancas definidas para mais de 520 vagas.

Importantes avanços em saúde foram conquistados com reformas e construções de unidades básicas; modernização de equipamentos e renovação da frota do SAMU; mutirão de cirurgias eletivas, totalizando mais de 17 mil procedimentos de 2021 a 2023; mais de 60 mil atendimentos realizados no Centro Especializado em Reabilitação (CER).

Na educação, investimentos foram realizados com o maior programa educacional da história do município – “Mossoró Cidade Educação”, beneficiando alunos com novas mobílias, equipamentos, kit escolar e fardamento. Ademais, contemplando manutenção, reforma e construção de novas escolas e creches. Mais de 2.200 aparelhos de ar condicionados instalados nas unidades de ensino da rede.

Ao todo, 80 quilômetros de asfalto novo chegaram às ruas e avenidas da cidade; Mais de 40 quilômetros de ruas foram pavimentadas em paralelepípedo; 4 km de ruas em piso intertravado; além da reforma de 8 praças, construção de duas novas praças e construção de 3 academias da saúde. E ainda, dezenas de obras em andamento nos quatro cantos da cidade através do Programa “Mossoró Realiza”.

Neste ano, a Prefeitura, por meio do programa “Mossoró Realiza”, anunciou 65 obras. Muitas delas estão em andamento, como é o caso da construção de 3 novos CAPS, UBS da Nova Mossoró, Alto do Sumaré e Parque Universitário e outras. Também há dezenas de obras em licitação como a duplicação das pontes do Alto de São Manoel, construção do Anel Viário ligando a BR-110 a 304, construção de seis adutoras, escolas e creches e outras obras.

Na assistência social, a ampliação do Cadastro Único levou o serviço para 16 locais, descentralizando os atendimentos. O programa “Jovem do Futuro” promoveu formação e capacitação para mil jovens mossoroenses, ofertando apoio financeiro com bolsa de R$ 300,00 durante 4 meses.

Mossoró também se destacou como líder absoluto na geração de empregos no RN. Foram mais de 16 mil empregos formais gerados desde 2021. E ainda, autorização para instalação de novos empreendimentos na cidade.

Na zona rural, aspectos importantes foram pontuados no evento como ações dos programas Mossoró Rural e Semear, valorizando as famílias do campo. E ainda: a conquista do selo do Sistema Brasileiro de Inspeção (SISBI), atestando a qualidade dos produtos de origem vegetal, tornando Mossoró o primeiro município do Brasil a conquistar esse reconhecimento.

O incentivo ao esporte e lazer avançaram com os programas e eventos Viva Rio Branco, Vida na Praça, Prova Ciclística, bem como reformas e construções de praças e complexos esportivos.

A realização e consolidação dos grandes eventos também foram destaques neste ano. Entre eles: Mossoró Cidade Junina com criação de novos polos; Mossoró Sal & Luz, maior evento gospel do Rio Grande do Norte; Festa do Bode, maior caprifreira do RN; Festa das Crianças e Estação Natal.

Em 2023, Mossoró ganhou reconhecimento com o 1º lugar geral no Prêmio Band Cidades Excelentes, pela terceira vez consecutiva. A cidade conquistou a primeira colocação geral e nas categorias: Saúde, Educação e Governança, Eficiência Fiscal e Transparência.