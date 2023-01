Prefeitura de Mossoró oferece desconto de 25% no pagamento da cota única do IPTU 2023

A Prefeitura de Mossoró oferece desconto de 25% para os contribuintes que pretendem efetuar o pagamento em cota única do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). O contribuinte que escolher pagar o IPTU deste ano em cota única terá até o próximo dia 28 de fevereiro para efetuar o pagamento.

A novidade neste ano é que é possível realizar o pagamento via PIX. “Este ano estamos implantando o recebimento via PIX. A medida é para facilitar o contribuinte”, explicou o titular da Secretaria da Fazenda (SEFAZ), Ivo Franklin. Vale salientar que para ter o desconto é importante que o contribuinte não tenha débito no âmbito da secretaria.

O contribuinte também terá desconto se optar pelo parcelamento em oito vezes, com vencimento até o dia 29 de setembro. O desconto de 5% é para o pagamento em até três parcelas mensais, desde que quitadas nas respectivas datas de vencimento de cada parcela e de 3% para o pagamento em quatro ou mais parcelas mensais, desde que, também, quitadas nas respectivas datas de vencimento de cada parcela.

“Qualquer dúvida sobre o IPTU o contribuinte pode entrar em contato com a secretaria. Temos canais de diálogo, como WhatsApp, e-mail ou presencialmente”, disse o titular da SEFAZ que informou ainda o início da distribuição dos boletos pelos Correios nos próximos dias.

Ivo Franklin destaca a importância do IPTU para o município. “O IPTU é uma receita própria não vinculada e pode ser utilizada na Saúde, Educação, Segurança, pavimentação asfáltica e por isso a importância de contribuir com o IPTU”.

Calendário do IPTU 2023

Quota única/1º Quota – 28/2/2023

2˚ Quota – 31/3/2023

3˚ Quota – 28/4/2023

4˚ Quota – 31/5/2023

5˚ Quota – 30/6/2023

6˚ Quota – 31/7/2023

7˚ Quota – 31/8/2023

8˚ Quota – 29/9/2023