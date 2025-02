Prefeitura de Mossoró nomeia aprovados no concurso da Procuradoria-Geral do Município

A Prefeitura de Mossoró realizou a convocação de candidatos aprovados em concurso para a Procuradoria-Geral do Município (PGM). A lista com as nomeações foi publicada nesta quinta-feira (6), no Diário Oficial de Mossoró (DOM).

A lista traz nomeações de 7 procuradores e 10 analistas, nas áreas de Contabilidade e Direito. Os nomes constam no anexo I da portaria n° 411, de 6 de fevereiro de 2025.

Os candidatos nomeados ficam convocados a apresentar os documentos e exames médicos, na Secretaria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas – Segepe, situada na Rua Idalino de Oliveira, nº 106, Centro, Mossoró-RN, CEP 59600-135, no horário das 7h às 17h. Telefone (84) 2140-6024, e-mail [email protected].

A posse dos aprovados e nomeados será realizada em até trinta dias, contados da data da publicação da portaria no Diário Oficial de Mossoró.

Confira clicando aqui a lista dos convocados e ainda anexos com informações relacionadas às nomeações.