Prefeitura de Mossoró não alcança meta de matrículas do programa Escola em Tempo Integral

A Prefeitura de Mossoró não alcançou a meta de matrículas no programa federal Escola em Tempo Integral.

De acordo com dados repassados ao PORTAL DO OESTE pelo Ministério da Educação (MEC), das 542 matrículas ofertadas como pré-meta ao município de Mossoró, apenas 235 foram pactuadas pela Prefeitura de Mossoró no ciclo 2023-2024. Sobraram 307 vagas.

As matriculas foram distribuídas da seguinte forma: 2023: 48 vagas em Creche e 126 vagas em Pré-escola; 2024: 61 vagas nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.

Cidades como Parnamirim (690), São Gonçalo do Amarante (399), Macaíba (288) e Ceará-Mirim (270) tiveram mais matrículas do que Mossoró, e ainda Natal, com 1.539 matrículas.

Em todo o estado do Rio Grande do Norte, foram 21.360 matrículas no projeto Escola em Tempo Integral. O MEC já repassou R$ 27,47 milhões para 166 municípios potiguares implementarem o estudo com carga ampliada.

O PORTAL DO OESTE entrou em contato com a assessoria de comunicação da Secretaria Municipal de Educação de Mossoró e aguarda retorno

Portal do Oeste