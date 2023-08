Prefeitura de Mossoró lançará sistema para registro de acidentes sem vítima

A Prefeitura lança nesta quarta-feira, 2, o sistema DAT (Declaração de Acidente de Trânsito) em Mossoró. A plataforma servirá para o registro de acidentes de trânsito sem vítimas. O evento acontecerá na sede da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), a partir das 9h.

A Declaração de Acidente de Trânsito (DAT) é um documento essencial que visa registrar as circunstâncias de um acidente ocorrido em vias públicas, envolvendo veículos automotores. Essa importante ferramenta tem como objetivo principal garantir a segurança dos envolvidos, auxiliar na apuração das responsabilidades e facilitar a resolução de questões legais decorrentes do incidente, além de agilizar o processo.

“Além de acelerar, ele dará mais conforto e comodidade à pessoa que está envolvida no acidente, porque ela não precisa ficar esperando 20, 30 minutos, 1 hora pela presença do agente de trânsito. A gente sabe que o deslocamento do agente de trânsito depende de uma série de fatores, como se tem algum outro acidente já sendo feito a cobertura, se tem algum outro tipo de ocorrência em que os agentes de trânsito estão em deslocamento. Portanto, essa ferramenta será de fundamental importância para que tenhamos um processo cada vez mais ágil e eficaz”, frisou o diretor de Mobilidade Urbana do município, Luís Correia.

Quando um acidente de trânsito acontece, a primeira preocupação deve ser com a integridade física das pessoas envolvidas. É fundamental que os socorros necessários sejam providenciados imediatamente, e, assim que possível, é indicado que a DAT seja preenchida, seja pela polícia no local do acidente ou pelos próprios envolvidos, caso não haja feridos graves.

A DAT deverá conter informações vitais sobre o acidente, tais como a data, horário e local do ocorrido, dados dos condutores e proprietários dos veículos envolvidos, bem como os números de registro dos documentos e placas dos automóveis. Além disso, é possível descrever detalhadamente como o acidente aconteceu e quais foram as possíveis causas.

Assecom