Prefeitura de Mossoró intensifica ações de prevenção às ISTs para o Carnaval

Neste mês de fevereiro, a Prefeitura de Mossoró promove campanha educativa voltada à prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) no período de Carnaval. As equipes da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) intensificarão as ações que já são realizadas ao longo do ano com a promoção de atividades junto às populações de bairros e comunidades de todas as regiões do município.

A campanha objetiva a prevenção e diagnóstico precoce das ISTs. O trabalho acontece por meio de orientações ao público nos equipamentos da rede pública do município e ainda em outros pontos estratégicos durante o período que antecede os festejos carnavalescos.

O Programa Municipal de ISTs/HIV/AIDS e Hepatites Virais disponibiliza testes rápidos, cartilhas e panfletos informativos, preservativos masculino e feminino distribuídos para Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e empresas privadas. Além disso, equipes compostas por multiprofissionais ofertam à população aconselhamento, palestras educativas e esclarecimento de dúvidas.

Neste sábado (3), das 8h às 12h, profissionais da UBS Dr. Raimundo Clodovil Cavalcante da Silva realizarão programação alusiva à campanha com o “2º Carnavil”. O evento acontecerá na praça do bairro Abolição V – Conjunto Monsenhor Américo Simonetti.

Outras Unidades Básicas de Saúde do município também realizarão seus eventos referentes à campanha, trabalhando com a população à prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis.