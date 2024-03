Prefeitura de Mossoró inicia construção de arenas esportivas

A Prefeitura de Mossoró iniciou nesta segunda-feira (11) a construção de duas arenas esportivas, nos bairros Santo Antônio e Belo Horizonte.

Serão os primeiros equipamentos públicos da cidade com campos de futebol society e grama sintética, beneficiando diretamente a população de duas das regiões mais populosas da cidade.

O início das obras, que recebem os investimentos do programa “Mossoró Realiza” e que contam com recursos de emenda do ex-senador Jean Paul Prates, foi comemorado pelos moradores das localidades.

As arenas esportivas contarão com campos de futebol society de mais de mil metros quadrados e com grama sintética, piso intertravado, alambrados telados, iluminação, vestiários, depósito e banheiro adaptado.