Prefeitura de Mossoró garante transporte público gratuito para a Procissão de Santa Luzia

A Prefeitura de Mossoró está garantindo transporte público gratuito para a Procissão de Santa Luzia, que acontece nesta quarta-feira (13). Os devotos da padroeira de Mossoró contarão com linhas de ônibus a partir das 14h30, com itinerários saindo dos bairros ao local de partida da procissão.

Neste ano, a imagem peregrina de Santa Luzia parte do Mosteiro Santa Clara, bairro Dom Jaime Câmara, com destino à Catedral de Santa Luzia, Centro. A operação especial contará com embarque nos bairros a partir das 14h30 e retorno às 22h.

A logística de retorno aos bairros acontecerá através da distribuição de pontos de embarques no bairro Centro: terminal da Praça do Carcará e proximidades do Mercado Central.

“Ônibus gratuito para a tradicional Procissão de Santa a Luzia, neste dia 13, encerrando a festa da padroeira da cidade com a participação de mossoroenses e religiosos de toda a região e estados vizinhos. Em apoio à festividade, também efetivamos patrocínio histórico e colocamos todas as nossas equipes das secretarias à disposição participando ativamente da festa”, frisou Allyson Bezerra, prefeito de Mossoró.

A Prefeitura de Mossoró apoia e investe na festa da padroeira da cidade. Neste ano, o município investiu 150 mil reais no evento, foi o maior patrocínio já repassado pela Prefeitura. A tradicional Festa de Santa Luzia reúne milhares de pessoas, devotos de várias regiões do Brasil.