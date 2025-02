Prefeitura de Mossoró é top 10 em ranking de interações nas mídias sociais

O levantamento, publicado pela plataforma “SocialMediaGov”, leva em consideração os números no Instagram, TikTok, Facebook, X (antigo Twitter) e Youtube durante 2024.

Considerando as regiões Norte e Nordeste: Mossoró é a única da lista que não é capital — Foto: Lucas Bulcão (Secom/PMM)

A Prefeitura Municipal de Mossoró figura na lista das 10 instituições de governo municipal com maior número de interações nas mídias sociais em 2024. O ranking, publicado pela plataforma SocialMediaGov, leva em conta os perfis de municípios a partir dos 200 mil habitantes.

“Ficamos muito felizes em ser destaque nesse ranking. É um ótimo parâmetro para mostrar que nossa equipe vem no caminho certo, que o trabalho realizado em 2024 segue um padrão de excelência. E vamos continuar empenhados para realizar uma comunicação pública cada vez mais efetiva, transparente e próxima dos mossoroenses”, ressalta o secretário de Comunicação Social de Mossoró, Wilson Fernandes.

Entre os municípios presentes no ranking, apenas Mossoró e mais uma cidade não são capitais. E considerando as regiões Norte e Nordeste: Mossoró é é a única da lista que não é capital, o que demonstra o local de destaque da comunicação do município a nível regional.

