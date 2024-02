Prefeitura de Mossoró divulga resultado final de Processo Seletivo da Educação

A Prefeitura de Mossoró publicou nesta quarta-feira (31) o resultado final homologado do Processo Seletivo Simplificado (PSS) regido pelo edital n.º 001/2023, da Secretaria Municipal de Educação (SME). A seleção tem como objetivo a formação de cadastro de reserva. Os nomes dos candidatos aprovados estão disponíveis no Diário Oficial de Mossoró (DOM), a partir da página 4.

Com a publicação do resultado, poderão ser contratados, temporariamente, professores de Arte, Ciências, Geografia, História, Língua Inglesa, Ensino Religioso, Língua Portuguesa, Matemática, Educação Física, além de pedagogos para a Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, bem como supervisores escolares.

O PSS teve como etapa única Avaliação Curricular de Títulos e Experiência Profissional. O prazo de validade do processo é de 1 ano, contado a partir da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, única vez, por igual período.

A convocação dos candidatos classificados em cadastro de reserva ocorrerá, em qualquer tempo, no decorrer do prazo de validade do PSS, enquanto for sendo justificada a necessidade de contratação de pessoal, para suprir necessidades da Rede Municipal de Ensino.