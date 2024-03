Prefeitura de Mossoró divulga programação da “Semana da Mulher”

A Prefeitura Municipal de Mossoró promoverá neste mês uma série de ações em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 8 de março. A “Semana da Mulher de Mossoró” será realizada entre os dias 4 e 10 de março, com uma ampla e diversificada programação voltada ao público feminino, que será desenvolvida em diversos equipamentos públicos do município.

A abertura da “Semana da Mulher de Mossoró” acontecerá na próxima segunda-feira (4), a partir das 9h, no Centro Administrativo da Cidadania Pref. Alcides Belo, no bairro Aeroporto. Na ocasião, haverá discussão sobre temas das campanhas “Março Lilás” e “Março Amarelo” que abordam a prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de colo de útero e da endometriose – doenças que afetam às mulheres.

A “Semana da Mulher de Mossoró” tem como objetivo celebrar a data, destacando conquistas, lutas e valorização das mulheres mossoroenses. O evento ofertará ao público-alvo atividades de saúde, bem-estar, beleza, cuidados. Além disso, atividades esportivas, ações socioeducativas, arte e cultura, orientações sobre direitos e deveres, aconselhamento, roda de conversa, palestras educativas e informativas.

Na sexta-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a Prefeitura de Mossoró, realizará mais uma edição do “Tributo Ana Floriano”.

A programação contemplará atividades nas zonas urbana e rural do município, envolvendo equipes de multiprofissionais. A “Semana da Mulher de Mossoró” é um evento intersetorial com participação conjunta de várias secretarias municipais (Saúde, Assistência Social e Cidadania, Educação, Governo).

PROGRAMAÇÃO:

04/03 (Segunda-feira)

Horário: 9h

Local: Centro Administrativo

Abertura Oficial da Semana da Mulher

Formação do dispositivo com autoridades e convidados.

Serviços ofertados: Música ao vivo; Roda de conversa sobre Março Lilás; Campanha de prevenção e combate ao colo de útero e; Março Amarelo; Campanha conscientização da endometriose; Ginástica laboral; Momento de relaxamento; Momento beleza; Cuidado com a saúde; Vacinação; Testes rápidos; Exame citopatológico; Orientações nutricionais; Pics.

Horário: 14h

Local: UBS Cid Salém – Abolição IV

Serviços ofertados: Acolhimento com Elisac, música ao vivo; Roda de conversa sobre Março Lilás; Campanha de prevenção e combate ao colo de útero e; Março Amarelo; Campanha conscientização da endometriose; Ginástica laboral; Momento de relaxamento; Momento beleza; Cuidado com a saúde; Vacinação; Testes rápidos; Exame citopatológico; Orientações nutricionais; Pics.

05/03 – (Terça-feira)

Horário: A partir de 8h e 14h

Local: CER

Serviços ofertados: Prática de atividade de psicomotricidade para filhos e filhas das pacientes. Acolhimento com Elisac, música ao vivo; Roda de conversa sobre a rede de apoio na maternidade atípica; Ginastica laboral; Estação Beleza; Estação Kids; Momento de entrega dos cordões para neuro- divergentes; Educação e saúde; Direitos e deveres dos usuários do CER; Detalhamento do fluxo de atendimento; Estação Saúde; Vacinação; Testes rápidos; Exame citopatológico; Orientações nutricionais; Pics.

– Lanche coletivo

06/03 – (Quarta-feira)

Horário: 8h às 11h

Local: UBS Luíza Vanessa – Maísa

Serviços ofertados: Orientações nutricionais; Exame citopatológico; palestra sobre prevenção ao câncer do colo de útero; Testes rápidos HIV, sífilis e hepatites; Ginastica laboral; Cuidados com a saúde bucal; Vacinação; Práticas integrativas de saúde; Orientações e fluxo de atendimento do Centro de Referência da Mulher (CRM).

Horário: 14h30

Local: CRAS Barrocas

Serviços ofertados: Palestra socioeducativa (Tec. Do CRMB); Orientações acerca dos Direitos Sociais (Equipe PAIF); Inclusão e atualização do CadÚnico; CRMB; Aula de Ritbox.

07/03 – (Quinta-feira)

Horário: 14h

Local: UEI. Zezinha Gurgel

Atividades: Acolhimento com a equipe da Educação e música ao vivo com Elisac; Formação do dispositivo; Roda de conversa com profissionais em Nutrição e equipe de psicopedagogas da SME.

Serviços ofertados: Ginástica laboral; Vacinação; Testes rápidos; Exame citopatológico; Pics.

08/03 – (Sexta-feira)

Horário: 7h – Blitz da Semana da Mulher

Local: Praça do PAX

Horário: 17h – Entrega do Tributo Ana Floriano

Local: Auditório da Estação das Artes Elizeu Ventania

10/03 – (Domingo)

Programação “Viva Rio Branco Delas”

16h30 – Aulão de Ritbox

Local: Memorial

17h – Aulão de Tai Chi

Local: Praça do Teatro Municipal

17h – Prática de basquete, vôlei, futsal e handball

Local: Quadras da Praça de Esportes

17h30 – Aulão de Dança

Local: Praça de Patins