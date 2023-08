Prefeitura de Mossoró detalha dívidas e redução do FPM em coletiva nesta terça-feira

SECOM/PMM

A Prefeitura de Mossoró promoverá, nesta terça-feira (29), coletiva de imprensa para detalhar os impactos econômicos e administrativos em virtude da queda dos repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). A coletiva será realizada às 9h, no auditório do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores do Município de Mossoró – Previ.

Com o corte nos repasses do FPM, a Prefeitura de Mossoró demonstra preocupação financeira e administrativa. Atrelado a isso, a falta de repasses e dívidas do Governo do Estado do Rio Grande do Norte aos municípios agrava ainda mais a situação.

Nesta quarta-feira, 30 de agosto, as repartições da Prefeitura de Mossoró irão aderir à paralisação estadual contra os cortes nos repasses do FPM, seguindo as paralisações das prefeituras de estados em todo o Nordeste. O movimento integra a campanha “Sem FPM não dá”, encampada pela Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte (FEMURN). Durante a paralisação, a proposta é que todos os serviços públicos não essenciais deixem de funcionar.