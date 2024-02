Prefeitura de Mossoró avança com oferta de próteses dentárias à população

A Prefeitura de Mossoró segue trabalhando com ações que promovem o desenvolvimento das políticas públicas voltadas à saúde bucal da população. A oferta de próteses dentárias e outros serviços odontológicos são ações realizadas pela administração pública que proporcionam mais qualidade de vida às pessoas beneficiadas.

Na manhã desta quarta-feira (8), na Unidade Básica de Saúde Dr. José Leão, no bairro Alto da Conceição, foi realizada mais uma etapa da iniciativa. Na ocasião, pacientes beneficiados com o serviço passaram pelas seguintes fases: moldagem, ajustes e entrega de próteses dentárias.

“Mais uma vez, estamos aqui, como todos os meses, desde que iniciamos o processo, fazendo próteses para os pacientes de Mossoró. Esses pacientes vêm pela primeira vez para fazer a moldagem, vêm na segunda vez para os ajustes e na terceira já recebem a sua prótese num prazo de 30 dias. É um projeto sendo feito com muita qualidade, com assistência de uma equipe muito bem formada e qualificada para atender o nosso povo para voltar a sorrir, se alimentar bem e diminuir as doenças”, destacou Morgana Dantas, secretária municipal de Saúde.

A proposta acontece dentro do programa “Brasil Sorridente — Política Nacional de Saúde Bucal” — que vem transformando a vida de mossoroenses, por meio do acesso aos serviços odontológicos. Um trabalho realizado gratuitamente no Sistema Único de Saúde (SUS). Cerca de 50 pacientes foram atendidos nesta etapa. São homens e mulheres vindos de várias regiões de Mossoró.