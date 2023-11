Prefeitura de Mossoró autoriza concurso público com mais de 60 cargos; veja

A Prefeitura de Mossoró publicou em Diário Oficial da última terça-feira (28) a autorização para realização de concursos públicos, que somam mais de 60 cargos, distribuídos em três decretos. A elaboração e aplicação das provas teóricas, correção, provas de títulos e demais atos necessário ficam sob responsabilidade de empresa especializada contratada, conforme Art. 3º.

O Decreto Nº 6.959 dispõe sobre os cargos de Assistente Social, Agente Administrativo, Cuidador Social, Educador Social e Psicólogo. Além disso, também estão previstas vagas de técnico de nível superior nas áreas de Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Pedagogia, Ciências Sociais e Direito.

O segundo decreto, de Nº 6.960, cita a disponibilidade dos cargos de Assistente Social, Nutricionista, Profissional de Apoio à Educação Inclusiva, Psicólogo Educacional, Supervisor Escolar, Professor de Atendimento Educacional Especializado, Professor de Educação Infantil, e Professor de Ensino Fundamental para 1º ao 5º ano e I Segmento da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Também foram inclusos Professores de Ensino Fundamental, para 6º ao 9º ano e do II Segmento do EJA, nas áreas de Português, Matemática, Ciências, História, Geografia, Inglês, Ensino de Arte, Ensino Religioso e Educação Física.

Já o Nº 6.961 é voltado principalmente a cargos de saúde, citando Agente Comunitário de Saúde, Agente de Combate às Endemias, Assistente Social, Biólogo, Biomédico, Cirurgião Dentista, Cirurgião Dentista Bucomaxilofacial, Cirurgião Dentista Endodontista, Cirurgião Dentista Especialista em Pacientes com Necessidades Especiais, Cirurgião Dentista Estomatologista, Enfermeiro, Enfermeiro do Trabalho, Enfermeiro Intensivista, Enfermeiro Sanitarista, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Farmacêutico, Farmacêutico-Bioquímico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico Otorrinolaringologista, Médico Clínico-Geral, Médico Oftalmologista, Médico Sanitarista, Nutricionista, Pedagogo, Psicólogo, Psicopedagogo, Profissional de Educação Física, Técnico em Podologia, Técnico de Enfermagem, Técnico de Laboratório, Técnico de Raio-X, Técnico em Saúde Bucal, Técnico de Segurança do Trabalho, Terapeuta Ocupacional e Veterinário.

Sobre as vagas, o Art. 1º dispõe que “fica autorizada a abertura de concurso público para provimento dos cargos vagos e dos que vagarem durante a vigência do certame”.