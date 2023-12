Prefeitura de Mossoró assina projeto de lei para doação de terreno à AMOR

A Prefeitura de Mossoró recebeu na tarde desta sexta-feira (1º) representantes da Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Mossoró e Região (AMOR) para solenidade de assinatura do Projeto de Lei nº 75, de 1º de dezembro de 2023, a ser enviado à Câmara Municipal referente à doação de terreno para a entidade, para aprovação no Legislativo.

“A Prefeitura vem demonstrando todo o seu compromisso com a causa da inclusão. São várias ações, inclusive ações articuladas para proporcionar para o município de Mossoró, uma cidade inclusiva. E esse momento hoje, em que o prefeito assina um projeto de lei doando, concedendo, um terreno à AMOR, é a reafirmação de que existe um compromisso com a causa de uma maneira geral, mas também respeitando as particularidades de cada área da inclusão, de cada luta, de cada dedicação”, declarou o titular da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SEMASC), Erison Natécio.

O objetivo do projeto de lei é a doação do terreno pertencente ao município de Mossoró à AMOR para construir a sede administrativa e social da entidade. A entidade cumpre um importante papel de multiciplinaridade, com atividades que envolvem práticas educacionais, de saúde, lazer e cultura que contribuem para o desenvolvimento dos assistidos.

“A doação desse terreno é de grande dimensão para a associação. É um passo muito importante. A gente não tinha como construir uma sede física se não tivesse o terreno. Com esse projeto indo para a Câmara, que eu creio que não haverá nenhuma objeção para que não seja aprovado, é o primeiro passo para a gente realizar esse sonho que já está caminhando. Tenho propriedade para falar, pois moro em Mossoró há doze anos. São anos de lutas e eu vejo a diferença agora. Só gratidão por esse momento e por outros que virão, com certeza”, enfatizou a presidente da AMOR, Graças Nunes.

Após a assinatura do projeto de lei pelo prefeito Allyson Bezerra, o documento segue para aprovação na Câmara Municipal de Mossoró. “Nós sabemos que a Câmara sempre foi sensível às pautas que envolvem a inclusão. Contamos com o apoio dos vereadores para que esse projeto seja aprovado. O prefeito Allyson Bezerra já assumiu o compromisso que logo que ele seja aprovado fará a sanção e posteriormente a entrega do terreno para a associação”, concluiu o secretário Erison Natécio.