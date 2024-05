Prefeitura de Mossoró apresenta novidades e atrações musicais da Festa do Bode 2024

A Prefeitura de Mossoró apresentou nesta sexta-feira (17) as novidades da 24ª edição da Festa do Bode. O lançamento aconteceu no Parque de Exposições Armando Buá. O evento de lançamento da edição deste ano contou com shows da banda Forró dos 3 e Forró Puxa Papai.

Entre as atrações musicais que se apresentarão nos palcos da Festa do Bode deste ano, estão Batista Lima, ex-cantor da banda Limão com Mel, Magníficos, Rey Vaqueiro, Raynel Guedes, Walkyria Santos, Mara Pavanelly e Sirano e Sirino, além de mais de 20 atrações locais.

A maior caprifeira do Rio Grande do Norte ocorrerá de 8 a 11 agosto. A festa é promovida pela Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seadru). A Festa do Bode faz parte do Calendário Estadual de Exposições Agropecuárias. No evento, a Prefeitura de Mossoró também revelou outras novidades e inovações para a edição deste ano da caprifeira.

“Vamos ter neste ano a Exposição Nordestina de Cabra Leiteira. Os nove estados nordestinos estarão aqui em Mossoró. Teremos também a Exposição do Gado Gir, que é um gado que tem uma adaptação muito boa ao nosso sertão e voltaremos com o leilão Terra da Liberdade”, destacou o titular da Secretaria de Agricultura do município, Faviano Moreira.

A Festa do Bode conta com diversos parceiros que engrandece ainda mais a maior caprifeira do território potiguar. Representando o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Luiz Henrique, enalteceu essa parceria pelo com o Município.

“O Senar estará presente aqui na Festa do Bode com estande, capacitação, consultorias. O nosso trabalho em Mossoró é muito grande. Temos turmas de formação técnica, muitos produtores na assistência técnica. É um trabalho fantástico do Senar junto com a Prefeitura de Mossoró e a Secretaria de Agricultura”.

Caius Otávio é presidente da Associação Norte-riograndense de Criadores de Ovinos e Caprinos (ANCOC) também esteve presente no evento de lançamento da Festa do Bode e destacou essa parceria com a Prefeitura de Mossoró.

“Esse é o terceiro ano de parceria com a Prefeitura de Mossoró. A ANCOC tem o papel fundamental de divulgar a Festa do Bode junto com o Município trazendo para o evento toda a parte técnica, fazendo a pré-seleção dos animais que vão entrar em pista que serão julgados durante toda a festa, tanto da espécie caprina como da ovina e também coordenando o torneio leiteiro caprino”.

Agricultor residente no Assentamento Hipólito, Francisco Germano tem o hábito de acompanhar a Festa do Bode e salientou a importância dela para o homem do campo.

“A Festa do Bode é muito importante para a gente que mora no campo. A festa é muito divertida. Sempre estou acompanhando a Festa do Bode”, frisou.

PROGRAMAÇÃO CULTURAL

QUINTA-FEIRA (8)

PALCO VILA DO BODE

– Sirano e Sirino

PALCO VILA DO FORRÓ

– Raynel Guedes

– Rey Vaqueiro

SEXTA-FEIRA (9)

PALCO Vila do Forró

– Magníficos

– Batista Lima

SÁBADO (10)

PALCO VILA DO FORRÓ

– Felipe Grilo

– Walkyria Santos

– Mara Pavanelly

DOMINGO (11)

Forró de Fim de Feira

PROGRAMAÇÃO DE EXPOSIÇÕES E TORNEIOS

– Torneio leiteiro caprino local e interestadual

– Torneio peso pesado ovino e caprino

– Julgamento bovino das raças Sindi e Gir

– Julgamento de raças de ovinos e caprinos

– Exposição nordestina de cabras leiteiras

– Feira de artesanato

– Feira da Agricultura Familiar

– Programação científica com palestras, cursos, oficinas e dias de campo para os produtores

– Leilão de bovinos

– Exposições nos stands de empresas e institucionais público e privadas