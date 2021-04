Prefeitura de Mossoró anuncia mudanças em pontos do Processo Seletivo Simplificado da Saúde

A comissão organizadora do Processo Seletivo Simplificado (PSS) que oferece 313 vagas para a contratação emergencial e temporária de profissionais para cargos específicos para a Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró, modificou alguns pontos do edital do PSS. As alterações foram publicadas no Jornal Oficial de Mossoró (JOM) desta terça-feira (27).

No ponto das inscrições no que se refere aos documentos para inscrição em nível médio e nível superior, foi retirada a exigência do registro profissional da carteira e da regularidade do registro profissional junto ao conselho de classe para a inscrição.

Ainda, foi feita a correção dos requisitos para os cargos de Educador Físico e Psicólogo. No primeiro caso, com a nova redação, educadores físicos devem cumprir requisitos como ter ensino superior em Educação Física e Registro no CREF e não no CRESS. No segundo caso, ou seja para cargo de psicólogo, a exigência é ter ensino superior em Psicologia e Registro no CRP, tendo sido eliminada a exigência da especialização que constava antes da retificação.

Vagas

As vagas ofertadas são para cargos de nível médio: Auxiliar de consultório dentário, auxiliar de consultório e técnico de enfermagem. Para nível superior são vagas para cirurgião dentista, cirurgião dentista (endodontista), enfermeiro, educador físico, farmacêutico, farmacêutico bioquímico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, médico cardiologista, médico clínico, médico dermatologista, médico endocrinologista, médico gastroenterologista, médico geriatra, médico ginecologista obstetra, médico infectologista, médico neurologista, médico neuropediatra, médico ortopedista, médico oftalmologista, médico otorrinolaringologista, médico pediatra, médico pneumologista, médico psiquiatra, médico radiologista, médico ultrassonografista, médico urologista, pedagogo, psicólogo, psicopedagogo, terapeuta ocupacional e veterinário.

Inscrições

As inscrições começaram no último dia 24 e terminam no dia 29 de abril e podem ser feitas através do endereço eletrônico: https://concursos.prefeiturademossoro.com.br/

A inscrição é gratuita e cada candidato só pode realizar uma única inscrição.