Prefeitura de Mossoró anuncia concurso público para o segundo semestre

Secom/PMM

A Prefeitura de Mossoró segue em planejamento para realização de concurso público no âmbito do Município ainda neste ano. O edital do certame tem previsão para ser publicado até o segundo semestre deste ano com vagas para diversas áreas.

O anúncio de realização de certame público foi feito pelo prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, na noite desta segunda-feira (15), em publicação em rede social. “Até o segundo semestre, vamos publicar o edital do concurso da Prefeitura. Serão centenas de vagas disponíveis. Quem tem o sonho de ingressar no serviço público: estude, se dedique, porque o concurso da Prefeitura é a chance de transformar o sonho em realidade”, declarou.

O concurso público pretende contemplar áreas como saúde, educação, assistência social, fazenda e procuradoria do município.