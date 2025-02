Prefeitura de Mossoró abre inscrições para 2.500 vagas do Programa Jovem do Futuro

A Prefeitura de Mossoró abre nesta terça-feira (04), 2.500 vagas para o Programa Jovem do Futuro, maior programa de formação cidadã e qualificação de jovens do Rio Grande do Norte. As inscrições vão até dia 10 de março.

O programa já formou 2 mil jovens, em 2023 e 2024, e tem proporcionado aos participantes a oportunidade de se qualificar e ingressar no mercado de trabalho, por meio de formação cidadã e capacitação profissional.

Nesta terceira edição, as vagas foram ampliadas, chegando a 2.500 para o primeiro semestre e mais 2.500 para o segundo semestre, totalizando 5.000 vagas ao ano.

Os candidatos selecionados receberão fardamento, material didático e uma bolsa de estudos, cujo valor foi ampliado de R$ 300,00 para R$ 350,00, durante um período de quatro meses.

As inscrições podem ser feitas pelo site jovemfuturo.mossoro.rn.gov.br ou pelo aplicativo Jovem do Futuro, uma novidade já disponível para Android e iOS. Os jovens que precisarem também podem efetuar a inscrição nos Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

Para participar do Jovem do Futuro, os candidatos devem ter entre 15 e 17 anos e 11 meses no período do curso, residir em Mossoró, estar regularmente matriculado e frequentando a rede pública de ensino municipal, estadual ou federal da cidade, além de possuir renda per capita não superior a um salário mínimo. A família do participante também precisa estar inscrita e com os dados atualizados no Cadastro Único do município.

O programa será realizado em duas etapas. Na primeira fase, os participantes receberão formação cidadã, por meio de aulas, palestras, seminários e oficinas sobre cidadania, sociedade e direitos e deveres. Já na segunda fase, os jovens terão capacitação prática para o mercado de trabalho e empreendedorismo, através de cursos técnicos profissionalizantes.

Por Solange Santos, Ascom