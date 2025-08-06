Prefeitura de Martins promove palestra sobre acesso a crédito para agricultores e produtores rurais

A Prefeitura de Martins, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca, em parceria com o Banco do Nordeste e a EMATER-RN, convida todos os agricultores e produtores rurais do município para participarem de uma palestra especial sobre linhas de crédito disponíveis para impulsionar a produção no campo.

O encontro acontecerá nesta sexta-feira, 08 de agosto, às 9h da manhã, na sede da Secretaria de Agricultura, e contará com a presença do agente de crédito do Banco do Nordeste, Alison Paiva, que irá apresentar as principais oportunidades de financiamento voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar e dos pequenos produtores.

Durante a palestra, os participantes poderão tirar dúvidas, conhecer melhor os critérios de acesso aos recursos e descobrir como transformar suas ideias em projetos viáveis, com orientação técnica e apoio financeiro.

A prefeito César, se quiser destaca a importância da iniciativa como parte do compromisso da gestão com o desenvolvimento rural sustentável e o fortalecimento da economia local.

“Nosso objetivo é criar condições para que os agricultores e produtoras rurais de Martins tenham acesso ao crédito, ao conhecimento e ao suporte necessários para crescer e produzir com mais dignidade e segurança”, afirmou o gestor.

A ação é mais um passo da Prefeitura na construção de políticas públicas que valorizam o homem e a mulher do campo, garantindo oportunidades reais de geração de renda e melhoria da qualidade de vida no meio rural.