Prefeitura de Martins inicia planejamento conjunto com a Polícia Rodoviária Estadual para o Festival Gastronômico

A Prefeitura de Martins, por meio de sua gestão comprometida com a organização e o bem-estar da população, deu início ao planejamento estratégico para o trânsito da cidade durante o Festival Gastronômico e Cultural, que acontece de 10 a 13 de julho. O evento, já consolidado como um dos mais importantes do calendário turístico do município, atrai um grande número de visitantes e exige atenção especial à mobilidade urbana.

Nesta quinta-feira (22), o prefeito César esteve reunido com o Major Adelino, da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), responsável pelo atendimento ao município. Durante o encontro, os dois foram a alguns pontos da cidade e discutiram as atuais condições do trânsito local e propostas de melhorias para garantir mais fluidez, segurança e organização no tráfego de veículos e pedestres durante os dias do festival.

“O Festival é um momento de grande movimentação para nossa cidade, e queremos que moradores, comerciantes e turistas tenham uma experiência positiva. Estamos trabalhando em parceria com a Polícia Rodoviária Estadual para garantir um trânsito mais eficiente, seguro e acolhedor”, destacou o prefeito César.

O Major Adelino também reforçou o compromisso da corporação com o município: “A PRE está à disposição da Prefeitura de Martins para colaborar naquilo que for necessário. Acreditamos que, com esse planejamento conjunto, vamos conseguir organizar o trânsito da melhor forma possível, oferecendo mais segurança para todos.”

A gestão municipal atua com responsabilidade e diálogo para que Martins continue sendo referência em acolhimento, hospitalidade e organização em eventos de grande porte.