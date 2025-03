Prefeitura de Martins e Sebrae unem esforços para revitalizar a cafeicultura no município

A Prefeitura de Martins, em parceria com o Sebrae-RN, promoveu nesta terça-feira (25) o Seminário da Cafeicultura, realizado no auditório da Secretaria Municipal de Educação. O evento marcou mais um passo importante para a retomada da cultura do café na região serrana, resgatando uma tradição histórica e impulsionando o desenvolvimento econômico e social do município.

A ação contou com a presença de especialistas, produtores, empreendedores e representantes do setor, e reforça o compromisso da gestão municipal em investir no fortalecimento da agricultura familiar e na valorização das vocações locais. O seminário é parte do conjunto de atividades do Projeto Cafés do RN, desenvolvido pelo Sebrae, com apoio das secretarias municipais de Agricultura e Turismo.

Na década de 1970, Martins foi referência na produção de café no Rio Grande do Norte. Hoje, a cafeicultura sobrevive em pequenas áreas, muitas vezes restritas a quintais, voltadas para o consumo próprio. A nova proposta é mudar essa realidade, estruturando a cadeia produtiva local e transformando o café em um motor de geração de renda e oportunidade para os martinenses.

Segundo Elton Alves, analista técnico do Sebrae e gestor do Projeto Cafés do RN, as ações incluem o diagnóstico de propriedades interessadas, a formação de grupos de produtores, capacitação técnica, estímulo à criação de marcas próprias e, no futuro, a busca por uma indicação geográfica que valorize o café produzido em Martins como um produto de excelência.

“Martins tem um potencial enorme para a produção de cafés especiais. Estamos trabalhando para que o município volte a ocupar um lugar de destaque no cenário estadual e nacional, promovendo desenvolvimento e melhorando a vida das pessoas por meio da cafeicultura”, afirmou.

A Prefeitura de Martins reafirma seu compromisso com o fortalecimento do setor rural e seguirá investindo em iniciativas que unam tradição, inovação e geração de oportunidades para a população.

Entusiasta da cafeicultura, o secretário compartilhou seu envolvimento pessoal com o cultivo, revelando que possui cerca de duas mil mudas prontas para serem plantadas. “Apostamos muito na cultura do café aqui em Martins. É um novo gancho para nossa economia, e esperamos, em breve, realizar um grande festival do café, fomentado pela nossa produção local”, afirmou.

Empreendedores destacaram a importância do evento no município. “Esse momento foi muito enriquecedor para o meu negócio. Abriu a mente para o conhecimento sobre cafés especiais, diferentes tipos de torra e novas possibilidades. Também aprendemos a preparar drinks com café, e já adianto que em breve teremos novidades no nosso cardápio, com várias ideias que levaremos para a doceria”, afirmou Beatriz, proprietária de uma cafeteria e doceria.

Durante o encontro, renomados palestrantes compartilharam suas visões sobre o futuro da cafeicultura. Jéssica Marcelle (NECAF-UFPB), Valdick Oliveira (Observatório do Café), Mauricelia Lopes (BIEA) e o gestor do Projeto Cafés do RN, Elton Alves, abordaram temas como as oportunidades no mercado de cafés especiais, perfil agronômico da cultura, investimentos no setor e tendências do mercado nacional e internacional.