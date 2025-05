Prefeitura de Martins e Caern unem forças para melhorar o abastecimento de água no município

A Prefeitura de Martins, em parceria com a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern), iniciou a instalação de válvulas de compensação em pontos estratégicos do município com o objetivo de melhorar o abastecimento de água, principalmente nas áreas que enfrentam dificuldade de pressão.

A primeira válvula já foi instalada na comunidade Serra Nova e, ao todo, cinco equipamentos serão implantados. Os bairros mais afetados com o problema, como Lagoa Nova, serão diretamente beneficiados com a iniciativa.

Durante visita da equipe do órgão à Prefeitur, o chefe do Executivo César Móveis destacou a importância da ação.

“Essa é uma conquista importante para o povo de Martins. Sabemos da dificuldade que muitas famílias enfrentam para ter água com regularidade, e é por isso que estamos trabalhando firme, em parceria com a Caern, para garantir que esse direito básico chegue com mais eficiência a todos os cantos da cidade”, afirmou o gestor.

Cleber Lima Barbosa, chefe do núcleo de automação e instrumentação e apoio às perdas do auto Oeste da Caern, também reforçou o compromisso da Companhia em colaborar com a melhoria do sistema.

“As válvulas de compensação vão ajudar a equalizar a pressão da água, principalmente nos pontos mais altos ou distantes da rede. Essa é uma medida técnica eficaz que, somada aos esforços da Prefeitura, vai trazer melhorias concretas para a população”, explicou.

A ação faz parte de um conjunto de medidas que a gestão municipal vem adotando para garantir mais qualidade de vida aos martinenses. A Prefeitura segue acompanhando de perto os trabalhos e reafirma seu compromisso com o bem-estar de todos.