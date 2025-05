Prefeitura de Martins e Caern iniciam instalação de válvulas para melhorar abastecimento de água no município

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern), em parceria com a Prefeita Municipal de Martins iniciou, na manhã desta terça,13, a instalação de válvulas de compressão com o objetivo de melhorar o abastecimento de água em diversas regiões do município.

A ação teve início pelo bairro Jacu e seguirá para outros pontos da cidade após a conclusão nesta localidade. A primeira válvula já foi implantada na comunidade de Serra Nova, e outras cinco estão previstas para serem instaladas, beneficiando diretamente bairros como Lagoa Nova.

A instalação dessas válvulas permite maior controle da pressão da água na rede, o que contribui para a regularidade do fornecimento, principalmente em áreas mais elevadas ou que enfrentam dificuldades no abastecimento.

A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal em buscar soluções concretas para melhorar a qualidade de vida da população. “É um trabalho feito com planejamento e responsabilidade, sempre buscando garantir o acesso da nossa população a serviços essenciais, como o abastecimento de água”, destacou o prefeito César que já vem dialogando com os representantes do Órgão estadual há alguns meses .

A Prefeitura de Martins segue atuando em parceria com órgãos e instituições para fortalecer as ações de infraestrutura e ampliar o acesso a serviços básicos no município.