Prefeitura de Caraúbas emite decreto proibindo a realização de eventos até o dia 21 de janeiro  

A Prefeitura de Caraúbas publicou nesta terça-feira (14) decreto suspendendo a realização de eventos públicos ou privados no âmbito do município que impliquem em aglomeração de pessoas, como shows em ambientes abertos ou fechados, esportivos, corporativos, técnicos, científicos, convenções ou qualquer outra modalidade de evento de massa.

O objetivo, segundo o decreto é evitar o avanço do Covid-19 na cidade, tendo em vista que o Rio Grande do Norte voltou a registrar grande avanço na taxa de contaminação. O decreto é válido até 20 de janeiro de 2021, e sujeito a prorrogação, conforme orientação das autoridades de saúde.

Com isto, as festividades do padroeiro da cidade, São Sebastião, uma das comemorações religiosas mais populares da região Oeste e que deveria acontecer entre os dias 10 e 19 de janeiro, estão comprometidas.