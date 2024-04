Prefeitura de Baraúna realiza 60 cirurgias de catarata com recursos próprios

A Prefeitura de Baraúna realizou, no final de semana, um mutirão de cirurgias oftalmológicas. Foram 60 pacientes que passaram por procedimentos de catarata, no sábado (13) e domingo (14), na cidade de Mossoró, com toda a logística disponibilizada pela gestão da prefeita Divanize Oliveira.

Foram 30 cirurgias realizadas no sábado e mais 30 no domingo. Os procedimentos foram custeados 100% pela Prefeitura de Baraúna, devolvendo não apenas a visão, mas também a esperança e a qualidade de vida para as pessoas beneficiadas.

“Saúde sempre foi prioridade na nossa gestão, com muitos avanços em diversos serviços, desde a Atenção Básica até os serviços especializados, bem como na oferta de cirurgias, como as oftalmológicas, que tanto trazem dignidade para quem mais precisa”, destacou a prefeita Divanize Oliveira, acrescentando:

“Cuidar das pessoas é o que nos motiva diariamente a trabalhar mais e mais pelo povo de Baraúna. É isso que temos feito com muita dedicação, desde o primeiro dia do nosso mandato. Já conquistamos muito, mas podemos e vamos realizar muito mais”, concluiu a gestora.