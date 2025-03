Prefeitura de Assú emite nota sobre caso envolvendo veículo oficial

A Prefeitura de Assú, através da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou uma nota de esclarecimento sobre o veículo localizado em Foz do Iguaçu, no Paraná, com mais de 250 kg de maconha e armas, em uma operação da Polícia Civil. Confira:

NOTA OFICIAL

A Secretaria Municipal de Saúde de Assu informa que o veículo de sua propriedade, que havia desaparecido da garagem central do município, foi localizado pela polícia. De acordo com as notícias veiculadas na imprensa, o automóvel estava em posse de indivíduos suspeitos de envolvimento em atividades ilícitas.

Ressaltamos que foi registrado um boletim de ocorrência junto à delegacia de polícia local. A Secretaria está acompanhando de perto as investigações, prestando todas as informações e colaborações necessárias às autoridades competentes para que o caso seja esclarecido o mais rapidamente possível.

A administração municipal reafirma seu compromisso com a integridade do patrimônio público e com a devida apuração dos fatos, mantendo a transparência nas ações e procedimentos adotados.

O CASO

Mais de 250 kg de maconha enviada para Paraíba foi interceptada no Paraná em carro pertencente à Prefeitura de Assú na última sexta-feira, 6.

Três homens foram presos. Um deles é chefe de uma organização criminosa e responsável por fornecer a droga, outro é conhecido por assalto a bancos e tráfico de drogas e o terceiro é responsável pelo transporte da droga.

Além das drogas, as autoridades apreenderam um fuzil, uma espingarda de repetição, e dois veículos, sendo um deles pertencente ao Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura de Assú, que foi utilizado para o transporte do material ilícito.