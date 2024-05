Prefeitura de Assu divulga nova programação do São João 2024

A Prefeitura de Assú divulga, nesta quarta-feira (29), sua nova programação para o São João 2024, destacando a presença de grandes nomes como Luan Santana, Bell Marques, Leo Santana, Xand, Matheus e Kauan, Felipe Amorim, Nattan e Leonardo.

A organização do evento destaca que manterá sua essência e grandiosidade. O São João do Assú, o mais antigo do mundo, continua a ser um dos eventos mais esperados, reunindo grandes nomes nacionais e locais.

Aliado a isso, contamos com mais de 40 artistas locais que se apresentarão entre 18 de maio e 7 de julho, reforçando o compromisso com a cultura local. O São João do Assú é reconhecido como um dos maiores do Brasil, atraindo milhares de pessoas todos os anos para celebrar a cultura, a fé e a tradição da região.

População e turistas podem esperar uma celebração vibrante e memorável, preservando a rica tradição do São João do Assú.

Confira a programação

Almir Swingado

Samyra Show

Werck Mendes

-22 DE JUNHO

Fadja Lourena

Zé Cantor

Arnaldinho Netto

-23 DE JUNHO

Art do Samba

Raynel Guedes

Amanda e Ruama

-24 DE JUNHO

Padre Nunes

Felipe Alcântara

Leonardo

Forró emoções

02 DE JUNHO – POLO FORRÓ NO RIO

Juninho Souza

Na Pegada do Tiaguinho

06 DE JUNHO – 1° DIA DE APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO DO ALTO DE SÃO JOÃO BATISTA;

06 DE JUNHO – JANTAR DE SÃO JOÃO BATISTA COM BAILE DO RENCONTRO;

Play nas antigas

Orquestra Super Oara

07 DE JUNHO 2° DIA DE APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO DO AUTO DE SÃO JOÃO BATISTA

Logo após – Artoni Gleibson e Banda

08 DE JUNHO – 3° DIA DE APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO DO AUTO DE SÃO JOÃO BATISTA

Logo após – Jota B Show

09 DE JUNHO 3° ECO PEDAL DE SÃO JOÃO BATISTA

Matheus Santos e Banda

11 DE JUNHO – APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO

A Furiosa do Vale

12 DE JUNHO – APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS DAS ESCOLAS PARTICULARES

Day Martinelle

POLO ARRAÍA NO CENTRO COMERCIAL

-14 DE JUNHO

Wagner Silva

Patrício Junior

-15 DE JUNHO

Forró A3 e Baixinho do acordeom

Cabral Camarada

-22 DE JUNHO

Ed show

Doutorzinho do Forró e Banda

15 DE JUNHO – CAFÉ COM EDUCAÇÃO

Chiquinho do Acordeom e Forró Flor do Vale

15 DE JUNHO – POLO FORRÓ NO BECO

Banda Chamego do Amor

Erildo dos Teclados

16 DE JUNHO – LEILÃO DE SÃO JOÃO

Agostinho e Trio Forró Pesado

17 DE JUNHO – APRESENTAÇÃO DAS QUADRILHAS TRADICIONAIS

Ginna Lopes e Gilmar do Acordeon

23 DE JUNHO – 23º JOGOS DA AMIZADE

Forró Pegada de Aço

23 DE JUNHO – ALMOÇO DE SÃO JOÃO BATISTA

Nelsinho Show e Banda

Banda Feras

Forró da Tradição

POLO FORRÓ DO TURISTA

-15 DE JUNHO

Agostinho e Trio Forró Pesado

-16 DE JUNHO

Forrozão Tome Peia

-21 DE JUNHO

Chiquinho do Acordeon

-22 DE JUNHO

Nelton Forrozeiro

-24 DE JUNHO

Paulinho do Sax

02 DE JUNHO – ALMOÇO DE SANTO ANTÔNIO DA LAGOA DO FERREIRO DE FORA

Radija Guimarães e Banda

Chrys & Elly

09 DE JUNHO – CAVALGADA E ALMOÇO DE SANTO ANTÔNIO

Acho é Pouco

Briolla

Almir Swingado

29 DE JUNHO – JANTAR DE SÃO PEDRO E SÃO PAULO

Chiely Lopes e Banda

07 DE JUNHO – ALMOÇO DE SÃO PEDRO E SÃO PAULO

Os Garotões do Forró

Forró dos 3

Josy Farra