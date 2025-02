Prefeitura convoca mais 100 aprovados nos concursos públicos

Sayonara Amorim, Secom\PMM

A Prefeitura de Mossoró anunciou que irá convocar mais 100 candidatos aprovados nos concursos públicos do Município. A nomeação foi publicada na edição de ontem (21), no Diário Oficial de Mossoró (DOM).

Dos candidatos aprovados e que serão nomeados, 68 são para a área da Saúde. Destes, 30 profissionais serão voltados para atuação no Centro Especializado em Reabilitação (CER), conforme informou o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra.

“O CER passará a ter força máxima com trinta novos profissionais que irão chegar, por meio das nomeações. São terapeutas ocupacionais, psicólogos, fonoaudiólogos, pedagogos, psicopedagogos, nutricionistas, educadores físicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem”, informou o gestor durante inauguração da UBS rural na comunidade Cordão de Sombra.

No ano passado, a Prefeitura de Mossoró realizou concursos públicos para as áreas da Saúde, Educação, Assistência Social, Fazenda e Procuradoria-Geral do Município. Ao todo, mais de 500 vagas imediatas foram ofertadas e formação de cadastro reserva.

No dia 6 de fevereiro de 2025, a administração pública municipal realizou a nomeação de 15 aprovados no concurso da Procuradoria-Geral do Município. Foram convocados 7 procuradores e 10 analistas, nas áreas de Contabilidade e Direito.

Em até 30 dias, os convocados devem procurar a Secretaria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (SEGEPE), na Rua Idalino de Oliveira, 106, Centro. A Segepe funciona das 7h às 17h.