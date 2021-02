Prefeitura construirá novo hospital psiquiátrico

Nesta quinta-feira (18), a Prefeitura de Mossoró anunciou medidas para solucionar problemas do Hospital Municipal São Camilo de Lellis. A gestão trabalha na elaboração da licitação para contratação da empresa responsável pela construção do novo hospital, enquanto isso, os pacientes da unidade hospitalar serão transferidos para um novo local.

Allyson Bezerra explicou que solicitou a Secretaria Municipal de Saúde medidas para sanar a situação do Hospital São Camilo, “No início do nosso mandato, nós passamos para Secretaria de Saúde, para secretária doutora Morgana, algumas solicitações referentes ao hospital. A secretária esteve lá, viu a situação e vai nos passar a situação hoje no Hospital São Camilo”.

A secretária de Saúde visitou o local e identificou que com as chuvas a situação das instalações da unidade hospitalar piorou. “Mobília totalmente desgastada, sem condições dos pacientes dormirem nas camas. Sem portas, com ratos roendo os pés dos pacientes amarrados em locais totalmente insalubres. Na cozinha sai pelo piso um óleo que ninguém sabe de onde é. Embaixo do lugar onde se faz a comida são ninhos de ratos. Então, totalmente insalubres.”, afirmou Morgana Dantas, secretária de Saúde.

A prefeitura assumiu o compromisso de mudar a situação atual dos pacientes psiquiátricos atendidos no Hospital. “O compromisso nosso de tratar os pacientes psiquiátricos da cidade de Mossoró de forma humana com responsabilidade e dignidade. A Secretaria de Saúde está empenhada desde o início do nosso mandato, trabalhando nisso e se Deus quiser logo em breve estaremos finalizando o processo de contratação desse novo aluguel. Quero também anunciar que na semana passada já me reuni com a Secretaria de Infraestrutura e já demos andamentos a todos os projetos complementares de um novo hospital psiquiátrico da cidade Mossoró” disse o prefeito.