Prefeitura cancela Maratona Cultural devido à pandemia

Após reunião ocorrida nesta quarta-feira (09) com o Comitê Gestor de Enfrentamento à Covid-19, a Prefeitura Municipal de Mossoró resolveu cancelar a Maratona Cultural que havia agendado para este mês, a partir do dia 14. O cancelamento é uma das medidas tomadas para que a cidade possa se prevenir da segunda onda de proliferação do coronavírus.

A programação estava dividida em sete polos, com atividades por todo o Corredor Cultural da Avenida Rio Branco e em alguns pontos do Centro. “Se faz necessária a suspensão das atividades culturais. Este cancelamento é uma medida preventiva, mas nada disso vai tirar o brilho do nosso natal, que as famílias tenham um sentimento de fraternidade, de nascimento do menino Jesus”, disse a prefeita Rosalba Ciarlini.

Apesar do cancelamento das atividades culturais, a cidade permanecerá com a decoração no Polo Papai Noel e no Túnel de Luz, para que as famílias possam visitar, tomando todos os cuidados necessários. “Como todos sabem, nós temos que neste momento tomar mais cuidado para evitar a contaminação. Todos podem visitar a decoração, que foi preparada com muito carinho para a população de Mossoró, só não podem esquecer de usar a máscara, manter o distanciamento”, continuou a prefeita.

Permanece dentro da programação apenas o concurso ‘Declare seu amor por Mossoró’, que será realizado nesta quinta-feira, 10, e sexta-feira, 11, no Polo Santa Luzia, dentro da programação dos festejos da padroeira de Mossoró, Santa Luzia.