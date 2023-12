Prefeitura assina ordens de serviço para reforma de praça no bairro Pintos e construção de UBS no Rincão

O programa “Mossoró Realiza” segue avançando, com novas obras sendo iniciadas a cada dia. Nesta terça-feira (12), a Prefeitura de Mossoró assinou as ordens de serviço para a reforma de canteiro central e praça no bairro Pintos e ainda para a construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) na região do Parque Universitário (Rincão), investimentos que, somados, ultrapassam R$ 1,3 milhão.

As ordens de serviço foram assinadas pelo prefeito Allyson Bezerra na praça do bairro Pintos, em solenidade que contou com a presença da população local, secretários municipais, vereadores e convidados. A reforma do equipamento contempla passeio em piso intertravado, instalação de academia da terceira idade, playground, iluminação em LED, bancos em concreto e paisagismo. Com um total de 604,07 m² de área construída, a estrutura também contará com acessibilidade.

Em sua fala, o gestor anunciou também que ruas do bairro Pintos ainda não pavimentadas receberão, em breve, piso intertravado. “As ruas aqui da comunidade que ainda não estão pavimentadas, começarão a ser pavimentadas com piso intertravado a partir do início de 2024, dentro também do programa ‘Mossoró Realiza’. Vamos substituir a lama e a poeira pelo piso intertravado, de extrema qualidade”, frisou.

UBS do Rincão

No mesmo ato em que assinou a ordem de serviço para a reforma da praça do bairro Pintos, o prefeito Allyson Bezerra também autorizou o início das obras da nova UBS do Rincão. A unidade, cujo investimento totaliza R$ 1,1 milhão, contará em sua estrutura com consultórios médicos, consultório ginecológico, gabinete odontológico, sala de curativos, de imunização, farmácia, entre outros espaços, como setor administrativo. A área total construída será 301,38 m². Toda a UBS será climatizada, inclusive a sala de recepção e espera.