Prefeitura anuncia vacinação de pessoas com 30 anos e apresenta cronograma da segunda dose da Corovanac

A Prefeitura de Mossoró anunciou que iniciará nesta terça-feira (18) o início da vacinação com o imunizante AstraZeneca de pessoas a partir de 30 anos com comorbidades comprovadas.

A vacinação acontecerá no ginásio do Sesi e contemplará também pessoas com deficiência, nessa mesma faixa etária, inseridas no Benefício de Prestação Continuada (BPC) também são convocadas à vacinação.

A vacinação é destinada a portadores de diabetes melitus, pneumopatias crônicas graves, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, doença cerebrovascular, imunossuprimidos, anemia falciforme, obesidade mórbida, doenças renais crônicas.

Coronavac

Também nesta segunda-feira a Prefeitura divulgou um cronograma de vacinação para quem tomou a 1ª dose da vacina Coronavac até o dia 6 de abril. A aplicação da 2º dose do imunizante acontecerá em 12 Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) do município.

Quem tomou a 1ª dose até dia 3 de abril, deve procurar uma das unidades já nesta terça-feira (18). Quem tomou a 1ª dose até dia 4 de abril, deve receber a segunda dose na quarta-feira (19). Na quinta-feira (20), devem receber a segunda dose quem tomou a D1 até dia 6 de abril.

Ao todo, 12 UBS’s estão abertas para aplicação da segunda dose Coronavac nos bairros Walfredo Gurgel, Boa Vista, Estrada da Raiz, Abolição 4, Quixabeirinha, Liberdade 1, Vingt Rosado, Lagoa do Mato, Abolição 2, Centro, Alto de São Manoel e Alto da Conceição. As unidades estarão abertas das 8h às 16h.