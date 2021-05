Prefeitura anuncia retomada de obras no Museu Lauro da Escóssia e prevê entrega até o final do ano

Segundo a Prefeitura Municipal de Mossoró, ainda este ano Mossoró terá seus fatos históricos contados e expostos num equipamento moderno e revitalizado, através das secretarias de Cultura e Infraestrutura, com a retomada dos trabalhos de restauração e adaptação no Museu Histórico Lauro da Escóssia, que se encontrava com obras paralisadas desde o ano passado.

Segundo o Executivo municipal, o objetivo é entregar no próximo semestre um local totalmente recuperado, criando condições de acessibilidade para pessoas com deficiência, modernizando os ambientes, propiciando conforto e segurança para os usuários. Os investimentos são de mais de 1 milhão de reais para equipar e estruturar a parte física do prédio.

“Aqui é mais uma obra importantíssima em que estamos trabalhando. A secretaria de Infraestrutura atua como uma prestadora de serviços à Secretaria de Cultura. Trata-se de um investimento de 800 mil reais na recuperação estrutural do museu e mais 300 mil reais destinados para equipar o museu. Vamos dar acessibilidade ao equipamento cultural que é um dos problemas que aqui verificamos e também recuperar a estrutura física do prédio”, explicou Brenno Queiroga, secretário municipal de Infraestrutura.

O secretário de Cultura, Etevaldo Almeida destacou: “Essa reforma vai beneficiar a cultura como um todo, pois temos aqui toda uma estruturação de como se construiu a história do município de Mossoró. Nós temos na guarda do museu fatos históricos que referenciam Mossoró e precisam ser socializados com a comunidade mossoroense e turistas”.