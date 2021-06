Prefeitura anuncia o início da vacinação contra a febre aftosa nas comunidades rurais de Mossoró

A Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEADRU), iniciou nesta terça-feira, (1°) a vacinação de animais contra a febre aftosa. Esta primeira etapa se estende até o próximo dia 23.

Pelo calendário divulgado, as primeiras comunidades atendidas foram Projeto Assentamento Solidão, Vingt Rosado, comunidade de Cristais e o P.A Cabelo de Nego, Jucuri, P.A. Independência, Pedra Branca, Pajeú, P.A. Barreira Vermelha e P.A. Santa Rita Cássia.

Nesta quarta-feira (02) será a vez Riacho Grande, Riachinho, P.A. Nova Esperança (São João), P.A. Sol Nascente, PAMN e Barrinha e na sexta-feira (04), com visitas ao P.A. Olga Benário, P.A São Romão, P.A. Oziel Alves, P.A. Maísa Pomar.

A campanha apresenta como pré-requisito que o produtor tenha até 25 animais para que ele seja considerado um pequeno produtor e que esteja com o cadastro atualizado junto ao órgão estadual, que promove e executa a defesa animal, vegetal e inspeção de produtos de origem agropecuária no estado.

A regularização do rebanho bovino é essencial para que o produtor possas ter acesso a linhas de créditos, emissão de GTA com finalidade de venda ou abate animais e evitando multas e contribuindo para que o Rio Grande do Norte evolua no status sanitário da Febre Aftosa.

A Febre aftosa é uma doença infecciosa aguda que causa febre, seguida pelo aparecimento de vesículas (aftas) – principalmente na boca e nos pés de animais de casco fendido. A doença é causada por um vírus. A transmissão da doença é por via aérea e pode ocorrer sob condições favoráveis de clima e que também pode se espalhar por consideráveis distâncias.

CONFIRA CALENDÁRIO COMPLETO:

SEMANA 1 – TERÇA-FEIRA (1º)

P.A. Solidão, P.A. Vingt Rosado, Cristais, P.A. Cabelo de Negro, Jucuri, P.A. Independência, Pedra Branca, Pajeú, P.A. Barreira Vermelha, P.A. Santa Rita Cássia.

QUARTA-FEIRA (2)

Riacho Grande, Riachinho, P.A. Nova Esperança (São João), P.A. Sol Nascente, PAMN, Barrinha.

SEXTA-FEIRA (4)

P.A. Olga Benário, P.A São Romão, P.A. Oziel Alves, P.A. Maisa Pomar, P.A. Maisa APAMA, P.A Maisa Real, Agrovila Paulo Freire.

SEMANA 2 – SEGUNDA-FEIRA (7)

Carmo, Alto Moura, Melancia, Passagem de Pedras, Umari, Jurema Seca, Espinheirinho, P.A. Novo Espinheirinho, Laginha, P. A. Hipólito.

TERÇA-FEIRA (8)

Curral de Baixo, Santana (Direita do rio), Santana (Esquerda do rio), P.A. Paulo Freire, Angicos, Sitio São Francisco.

QUARTA-FEIRA (9)

Olho D’água Velho, São Joaquim, Santa Fé, Chafariz, Salva Vidas, Reforma dos Romãos, P.A. Lorena, Bargado, Cristalino.

QUINTA-FEIRA (10)

Tabuleiro Alto, P.A. Jurema, P.A. Boa Fé, Góis, Santo Antonio, Ema, Cajazeiras I e II, Pau Darco.

SEXTA-FEIRA (12)

P.A Maisa Nova União, Pau Branco, Jardim, Córrego Mossoró.

SEMANA 3 – SEGUNDA-FEIRA (14)

Colós, Sussuarana, P.A. Sussuarana, Piquiri, Barro Branco, Ingá, Bom Jesus, Passagem da Oiticica, Camurupim I e II, Passagem do Rio, Macambira.

TERÇA-FEIRA (15)

Rincão, Alto da Pelonha.

QUARTA-FEIRA (16)

Puxa Boi, Canto do Junco, Santa Helena, Arisco I e II, Lajedo, Oiticica, Florânea.

QUINTA-FEIRA (17)

Senegal, Bom Destino, P.A. Maisa Montana, P.A. Recanto da Esperança (Alagoinha), Coqueiro.

SEXTA-FEIRA (18)

P.A. Cheiro da Terra, P.A. São José I e II, P.A. São Cristóvão, Bela Vista, Picada I e II, Estreito, Panela do Amaro, Várzea da Pasta, São João da Várzea.

SEMANA 4 – SEGUNDA-FEIRA (21)

P.A. Maracanaú, P.A. Cordão de Sombra I e II, Sitio do Meio, São Raimundo, P.A. Favela.

TERÇA-FEIRA (22)

P.A. Fazenda Nova, P.A. Terra Nossa, P.A. Santa Elza, Rancho da Caça, Cigano, São Francisco, Sereno, Serra Mossoró, P.A. Lagoa do Xavier.

QUARTA-FEIRA (23)

Barrinha dos Neo, Fartura, UFERSA, P.A. Quixaba, São Benedito, Pintos, P.A Mulunguzinho.