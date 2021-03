Prefeitura anuncia municipalização do Estádio Nogueirão

O prefeito Allyson Bezerra anunciou na manhã desta quinta-feira (11/3), juntamente com o Secretário de Esportes, Júnior Xavier, que o Estádio Manoel Leonardo Nogueira, o Nogueirão, está oficialmente municipalizado.

A oficialização contou com o empenho pessoal do secretário de esportes, que recebeu carta branca e apoio decisivo dos titulares da Procuradoria-Geral do Município e da Consultoria-Geral, Raul Santos e Humberto Fernandes, respectivamente, que fizeram um minucioso estudo de todo o processo e indicaram encaminhamentos até o desfecho positivo.

A mudança de comando do equipamento, que era administrado pela Liga Desportiva Mossoroense (LDM), para a Prefeitura de Mossoró, veio com a confirmação do registro em cartório, a pedido da atual administração municipal, dos documentos que legitimam a alteração na propriedade do imóvel.

“A importância dessa municipalização é grande, em todos os aspectos esportivos. Para os jogos escolares e nós vamos fazer voltar; para o esporte amador e para o profissional, porque a gente ficava triste em ver nossos representantes tendo que fazer seus jogos fora, longe do seu torcedor. Sem contar com o espaço para atletismo, com a pista que o Nogueirão possui”, comentou o secretário Júnior Xavier.

A Prefeitura informou ainda que, agora, o Município poderá fazer investimentos em obras no Estádio Municipal Manoel Leonardo Nogueira, dotando-o de condições adequadas de segurança e conforto para uso de atletas, imprensa e público.

“Ao final dessa pandemia, nós teremos a oportunidade de o povo de Mossoró voltar a frequentar o Nogueirão. Vamos fazer grandes investimentos para que a gente tenha realmente uma grande praça de esportes”, finalizou o prefeito Allyson Bezerra.

BREVE HISTÓRICO

O Estádio Municipal Manoel Leonardo Nogueira foi edificado em terreno doado pela Prefeitura de Mossoró para substituir o antigo campo da rua Benjamin Constant, onde hoje funciona o SESI.

O estádio foi inaugurado em 4 de junho de 1967 e ao logo de sua existência sediou jogos e situações memoráveis para o futebol local, como as finais do Campeonato Potiguar de 2004, conquistado pelo Potiguar, e de 2006, vencido pelo Baraúnas.

Outros jogos também marcaram a história do Nogueirão, como disputas de Copa do Brasil, com visita de Vasco do Gama, Cruzeiro, entre outros.

Amistosos marcantes também foram realizados no Nogueirão, como o confronto entre Baraúnas e Flamengo, em 11 de agosto de 1985, vencido pelo clube carioca, que contou com as presenças de jogadores como Zico, Bebeto, Mozer, Cantarelli, entre outros atletas consagrados. Esse jogo marcou, também, o registro de maior público da história do Nogueirão, com 18.063 torcedores.

Em sua concepção original, o Nogueirão tinha capacidade para 25 mil espectadores. Posteriormente, após nova avaliação realizada na década de 1990, e por motivo de segurança, essa capacidade foi reduzida para para 17.600 espectadores.

Ao longo de sua história, o Nogueirão sofreu várias interdições devido problemas estruturais, sendo a primeira delas em 2004, às vésperas da primeira partida da final do campeonato estadual daquele ano, entre Potiguar e América de Natal.

Com essa interdição, todo o lance de arquibancada posicionado à margem da avenida João da Escóssia foi declarado impróprio para receber público e a capacidade do estádio acabou novamente reduzida, agora para 9 mil espectadores.

Outras interdições vieram e o estádio teve novamente a capacidade reduzida, agora para 4 mil espectadores, o que permanece até hoje.

