Prefeitura alerta para falso cronograma de vacinação

Nesta segunda-feira (08), a Prefeitura Municipal de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Saúde, alertou a população sobre um falso cronograma de vacinação que está circulando nas redes sociais com datas referentes ao mês de março. Além de confundir as pessoas, a programação resultaria em aglomerações desnecessárias neste momento.

A SMS informou que está seguindo o calendário de vacinação sugerido pela Secretaria Estadual de Saúde Pública do Rio Grande do Norte (Sesap/RN). A única alteração feita na programação do município foi antecipação da imunização dos idosos acamados e com idade acima de 75 anos, prevista para ser iniciada na próxima quarta-feira, 10/2, e começou ontem mesmo, 8/2.

De acordo com a Sesap, o cronograma sugerido para as cidades potiguares; pessoas acamadas com 75 anos ou mais (10 a 12 de fevereiro), pessoas com 90 anos ou mais (17 a 19 de fevereiro), e pessoas na faixa etária de 85 a 89 anos (a partir do dia 22 de fevereiro). Nenhum idoso acamado ou que tiver a vacinação agendada, deve ir à Unidade Básica de Saúde, pois a aplicação da vacina será feita em domicílio.

Seguindo o cronograma, caso os municípios tenham dose remanescentes da vacina, após concluir a vacinação das pessoas desses grupos prioritários, poderão vacinar aqueles que estão entre 80 e 84 anos. Depois, caso ainda haja doses do imunizante, podem vacinar pessoas entre 75 e 79 anos. E assim sucessivamente.