Prefeito eleito Alysson Bezerra anuncia que está com Covid-19

O prefeito eleito de Mossoró, Alysson Bezerra anunciou em suas redes sociais na tarde desta sexta-feira (20) que testou positivo para a Covid-19.

Com sintomas leves, Alysson diz que está em total isolamento, que suspendeu a sua agenda, mas que continuará de forma remota.

Os índices de Covid-19 têm aumentado em todo o país, inclusive no Rio Grande do Norte, nas últimas semanas e estudos já apontam que as aglomerações por conta do período eleitoral contribuíram para este aumento.

No último domingo (15) o prefeito eleito participou da tradicional descida do Alto São Manoel comemorando a sua vitória ao lado dos seus correligionários, muitos foram os relatos de pessoas sem máscaras durante os festejos.