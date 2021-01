Prefeito do RN nomeia esposa, pai, irmão, tio e cunhadas para secretarias

O novo prefeito de Riacho de Santana/RN, Dr. Cassio Fernandes, nomeou esposa, pai, irmão, tio, e cunhadas para ocupar secretarias na prefeitura do município.

Os nomeados foram o pai Manoel Gilvan (Secretário Administração e Finanças); a esposa Kelly (Secretária Apoio ao Gabinete); o Irmão Jorge Fernandes (Secretário Saúde); o tio Aluízio Aires (Controlador); a cunhada Keliane (Secretária Assistência Social); outra cunhada, Rosana Carvalho (Chefe de Controladoria e Administração Financeira) e uma última cunhada, Ana Beatriz (Chefe de Divisão do RH).

Dr Cassio, do PL, foi eleito no ano passado com 1.611 votos. Ele derrotou Raimundinho, que ficou em segundo lugar com 48,77% (1.540 votos).

Dr Cassio tem 30 anos, é casado, tem superior completo e declarou ao TSE a ocupação de médico. O vice é Ze de Quinco, do PSB, que tem 70 anos.

Fonte: Portal Grande Ponto