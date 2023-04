Prefeito de São José do Campestre é morto a tiros em casa

O prefeito de São José do Campestre, cidade no agreste potiguar, a cerca de 100 km de Natal, foi assassinado a tiros dentro da própria casa na madrugada desta quarta-feira. Joseilson Borges da Costa, mais conhecido como Nenem Borges, 43 anos, foi atingido por três tiros no rosto.

Segundo informações da polícia, o prefeito estava deitado no sofá quando foi morto. O bandido teria conseguido entrar na residência pelo portão, que estava aberto. Antes, teria pulado o muro de uma escola abandonada e passado por um beco, até chegar à casa de Nenem.

No momento do crime, outros familiares do prefeito estavam na casa, mas ninguém ficou ferido. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. De acordo com a polícia, as balas usadas no crime são de calibre 38.

O corpo da vítima foi recolhido e passa por perícia na sede do Instituto Técnico-Científico de Perícia, em Natal.

Nenem Borges venceu as eleições de 2020 com 63,78% dos votos. Foram 5.142 votos no total. Antes de chegar à Prefeitura, ele foi vereador do município e presidiu o Poder Legislativo municipal.