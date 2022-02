Prefeito de Natal chega a Caicó para receber Bolsonaro

O prefeito de Natal Álvaro Dias, caicoense, foi à sua cidade para encontrar o presidente Jair Bolsonaro, que chegou no município no fim da tarde desta terça-feira (8) para cumprir agenda oficial no Rio Grande do Norte. Os dois sentaram juntos em um mesa na Praça de Alimentação, centro da cidade.

Em suas redes sociais, Álvaro Dias demonstrou muito entusiasmo com a recepção para Bolsonaro. A chegada do chefe do Estado levou o povo caicoense para as ruas da cidade em clima de festa. O primeiro compromisso de Bolsonaro nesta quarta-feira (9) está marcado para 9 horas, em uma visita às obras da Barragem de Oiticica.

Além deles, estiveram presentes o deputado federal General Girão, grande apoiador do Presidente, e o Ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, que tem acompanhado diariamente Bolsonaro em sua jornada presidencial pelo Rio Grande do Norte.

