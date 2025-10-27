Prefeito de Guamaré é agredido durante evento por homem que queria emprego

O prefeito de Guamaré, Hélio Willamy, foi agredido na noite de domingo 26 durante a cerimônia de premiação dos torneios de Beach Soccer e Queimada, no distrito de Baixa do Meio. De acordo com a Polícia Civil do Rio Grande do Norte, o flagrante foi registrado por volta das 20h. Testemunhas relataram que um homem que participava do evento deu um soco no rosto do prefeito.

Em nota publicada ainda no domingo, a Prefeitura de Guamaré confirmou a agressão e informou que Hélio Willamy estava bem e em segurança com a família. “O prefeito foi alvo da agressão, mas passa bem e segue em segurança ao lado de sua família”, informou o comunicado.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi preso em flagrante pelos crimes de tentativa de lesão corporal e resistência. Inicialmente, ele permaneceu em silêncio, mas, em depoimento preliminar, disse que o prefeito teria prometido um emprego que não foi cumprido.

Na Delegacia, foram ouvidos o prefeito e os secretários de Obras e de Segurança do município. Foi arbitrada fiança de R$ 1.500,00, mas o suspeito optou por não pagar. Ele foi encaminhado ao Presídio de Caraúbas e deve passar por audiência de custódia nesta segunda-feira 27.

Na nota oficial, a Prefeitura de Guamaré manifestou “profundo repúdio à agressão sofrida pelo prefeito Hélio Willamy”. O texto também afirmou que “as medidas legais cabíveis já estão sendo adotadas junto às autoridades competentes” e agradeceu “às forças de segurança e aos profissionais que agiram com rapidez e eficiência, garantindo a integridade do prefeito e a segurança de todos os presentes”.

Ainda segundo a nota, “Guamaré é e continuará sendo uma cidade de paz, união e trabalho, onde a violência não tem espaço e deve ser firmemente repudiada por todos”.