Prefeito anuncia vacinação no final de semana da faixa etária 55+ sem comorbidade

O prefeito Alysson Bezerra anunciou em suas redes sociais que Mossoró irá vacinar neste final de semana pessoas na faixa etária de 55 amos acima sem comorbidades e profissionais da Educação do Ensino Fundamental. A vacinação acontecerá no ginásio do Sesi e em dez Unidades Básicas de Saúde (UBS) neste sábado (05) e domingo (06).

Confira abaixo postagem do prefeito.