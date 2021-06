Prefeito anuncia vacinação de profissionais da Educação do ensino médio nesta segunda-feira (07)

O prefeito de Mossoró Alysson Bezerra usou as suas redes sociais para divulgar que nesta segunda-feira (07), profissionais da Educação do ensino médio poderão ser vacinados no ginásio do SESI.

Segundo dados da Prefeitura, foram aplicadas 4.919 doses de vacina do último final de semana, incluindo neste grupo profissionais da Educação do ensino fundamental e pessoas com 55 anos ou mais sem comorbidades.

Veja abaixo postagem do prefeito Allysson Bezerra.