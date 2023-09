Prefeito Allysson Bezerra anuncia Plano de Cargos , Carreiras e Salários da Assistência Social

Em evento no Teatro Municipal Lauro Monte, na manhã desta sexta-feira, 15, o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra aproveitou sua fala para anunciar que nos próximos dias enviará à Câmara Municipal, Projeto de Lei para implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos servidores da Assistência Social.

“Além do reajuste para esses profissionais, também certificarmos que eles tenham garantias na profissão. Será a primeira profissão que terá o Plano de Cargos, mas teremos outras mais, como forma de valorizar a todos que trabalham no município”, disse o chefe do Executivo mossoroense.