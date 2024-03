Prefeita transforma entrada de Tibau com 3km de iluminação em LED em 96 postes

A prefeita de Tibau, Lidiane Marques, está transformando a entrada da cidade com a instalação de 96 postes e aproximadamente 200 lâmpadas de LED, em uma extensão de mais de 3km. O investimento realizado pela gestão garantirá mais segurança a quem chega à cidade, e era uma reivindicação antiga da população e turistas, e no momento, a obra está em fase avançada.

Além da instalação da iluminação, com fiação subterrânea e postes em concreto de alta durabilidade, o canteiro central também está sendo revitalizado e será construído o sonhado pórtico de Tibau, com elementos que caracterizam a cultura da cidade. O investimento promovido através do Programa Avança Tibau (PAT) é superior a R$ 1 milhão.

“Essa é uma obra que vai ficar marcada pra sempre e representa o novo momento que Tibau vive hoje. Já instalamos os 96 postes e o próximo passo é instalar as 186 lâmpadas de LED. Estou muito feliz e realizada em poder fazer essa transformação acontecer na entrada da nossa cidade. É Tibau no caminho do desenvolvimento. Aqui, o trabalho não para”, destacou a prefeita Lidiane Marques